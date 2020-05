Nordkorea: Elektromagnetische Pulse gegen Computer

Mit elektromagnetischen Pulsen (EMP)soll jegliche Elektronik in einem bestimmten Umkreis lahmgelegt werden können. Wie der Südkoreanische Geheimdienst NIS in Erfahrung gebracht haben will, soll Nordkorea an der Weiterentwicklung einer entsprechenden Technologie arbeiten, berichtet der Sydney Morning Herald. Elektromagnetische-Puls-Waffen sollen Nordkoreas militärische Schlagkraft erhöhen. Diktator Kim Jong-Un sieht in der Technologie eine sinnvolle Ergänzung zu Nuklearwaffen und Langstreckenraketen.