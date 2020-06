Nordkorea streitet Cyberattacke auf Sony ab

US-Präsident Barack Obama hatte angekündigt: "Wir werden darauf entsprechend antworten, wann und wie wir es wollen." Er nannte es einen Fehler des Filmstudios, den Kinostart abzusagen. "Wir können nicht in einer Gesellschaft leben, in der irgendein Diktator irgendwo anfängt, in den USA Zensur auszuüben."

Am Samstag wurde auch bekannt, dass der Chef des Sony-Konzerns, Kazuo Hirai in Japan, sich Medien zufolge schon frühzeitig besorgt über den Film gezeigt hatte. Bereits im Juni habe Hirai Anstoß an einzelnen Szenen genommen, berichtete die " Los Angeles Times". Die Zeitung griff E-Mails zwischen der Sony Corp. in Tokio und dem Filmstudio in Kalifornien auf, die Hacker nach ihrer Attacke auf das Unternehmen im Internet veröffentlicht hatten.