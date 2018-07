Nur Verwarnung: Tiroler nannte Polizisten auf Facebook Schlümpfe

50 Euro für Mittelfinger-Emoji

Erst vor einigen Tagen wurde einem Niederösterreicher eine Geldstrafe aufgebrummt, weil er seinen Ärger über eine Radarkontrolle mit einer obszönen Geste per Emoji Ausdruck verliehen hatte. In einer öffentlichen Gruppe, in der sich die Mitglieder über Polizeikontrollen austauschen, postete er unter anderem ein Mittelfinger-Emoji in Richtung des kontrollierenden Polizisten.

Laut der Gratiszeitung Heute muss der Niederösterreicher dafür 50 Euro Strafe zahlen. Bezahlen will der Betroffene die Strafe vorerst nicht, er wolle zuvor seinen Rechtsschutz nutzen.