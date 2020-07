ÖAMTC-Flugrettung setzt auf Android-Tablets

Das Papier in Hubschraubern des ÖAMTC werden in Zukunft durch Galaxy Tabs von Samsung ersetzt. So soll eine große Anzahl an Handbücher, Checklisten, Navigationskarten und Bescheide nur noch digital auf den Tablets verfügbar sein. Mehrere Kilogramm Papier sollen so durch das 600-Gramm-schwere Tab ersetzt werden. "Als eine der ersten europäischen Flugrettungsorganisationen setzt nun die ÖAMTC-Flugrettung auf das sogenannte Paperless Cockpit", erklärt der Geschäftsführer der Flugrettung Reinhard Kraxner.

Der Einsatz der Tablets soll auch mehr Sicherheit bringen, denn Daten zur Wetterentwicklung, Flughindernissen oder mögliche Landeplätze sind auf diversen Online-Plattformen zusammengestellt. "Jetzt können diese Daten auch während eines Einsatzes aktuell abgerufen werden", erläutert Kraxner.