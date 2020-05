Fahrplandaten an Google Maps: Kritik an ÖBB

Seit Montagabend scheinen Fahrplandaten der ÖBB in Google Maps auf. Das berichtet unter anderem der Webstandard am frühen Dienstag. Wenn der Anwender eine Route zwischen zwei Punkten kalkulieren lässt und dabei öffentliche Verkehrsmittel auswählt, bekommt er genaue Fußwege zu Bahnhöfen sowie Abfahrtszeiten der Züge und Umstiege geliefert. Dabei handelt es sich offenbar aber nicht um Echtzeitdaten, Verspätungen oder Zugausfälle werden demnach nicht angezeigt. Da die ÖBB diese Daten nun an Google weitergeben, sie jedoch nicht als Open Data veröffentlichen, gab es auch Kritik. So meldete sich die Initative Offene Öffis sowie die Grünen zu Wort.