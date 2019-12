Österreich bei Biometrie im Mittelfeld

Die EU-Länder liegen großteils im Mittelfeld und schneiden insgesamt nicht so schlecht ab, weil es die EU-Datenschutzgrundverordnung gibt. Was es trotzdem in allen Ländern gebe, so Comparitech, seien Banken-Apps, die den Zugang mittels Fingerabdruck ermöglichen und um die Identität zu bestätigen.

China an der Spitze

Am schlechtesten schnitt China mit 24 von 25 Punkten ab. Der eine Punkt Abzug liegt daran, dass das chinesische Regime noch kein Wahlsystem im Einsatz hat, für das Biometrie erforderlich ist. Ansonsten steckt praktisch überall Biometrie drin: in Reisepässen, Personalausweisen, Bank-Accounts. Es gibt zudem eine große, nationale Datenbank inklusive DNA der Bürger, aber keine Gesetze, die diese sensiblen Daten ausreichend schützen. Auch der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologien bringt China einen Haufen Negativ-Punkte. In Betrieben dürfen Firmen ihre Mitarbeiter zudem permanent überwachen, um die Produktivität zu messen. China hatte Gesichtserkennung zudem vor wenigen Tagen verpflichtend eingeführt, um an einen neuen Mobilfunkvertrag zu kommen.

Ebenfalls schlecht abschneiden Malaysia und Pakistan von 21 von 25 Punkten sowie die USA mit 20 von 25 Punkten. In Asien sind Indien, Indonesien, Philippinen und Taiwan unter den Ländern, mit der meisten biometrischen Datenerfassung.

Auf Platz 1 der Länder, die am wenigsten biometrische Daten über ihre Bewohner sammeln, liegt Irland vor Portugal, Zypern und Großbritannien.