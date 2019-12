China: Wer Handy-Tarif kauft, muss Gesicht scannen lassen

Gesichtserkennung in Österreich

In Österreich kommt in Kürze beim Bundeskriminalamt ebenfalls eine Software zum Einsatz, die Gesichtsfelder analysieren kann. Die Zentralsoftware greift die Bilddatei dann auf bestimmte Merkmale aus dem Gesichtsfeld ab und vergleicht das Bild mit der Referenzdatenbank der Polizei. Befürchtungen, dass das System in Österreich ähnlich eingesetzt werden könnte wie in China, winkte das Bundeskriminalamt ab. Es würden dafür in Österreich die gesetzlichen Grundlagen fehlen, heißt es.