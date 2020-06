Österreich bei Verkehrstechnik groß im Geschäft

Am sichtbarsten war die österreichische Präsenz auf der Fachmesse Intertraffic wohl am Stand von Advantage Austria. Unter dieser Marke hat die Wirtschaftskammer zusammen mit AustriaTech eine Art Nest für kleinere heimische Unternehmen gebildet, um einen Einstiegspunkt in die internationale ITS-Szene zu bieten. Von 22. bis 26. Oktober werden sich österreichische Unternehmen im Bereich Verkehrstechnik und Telematik auf dem 19. ITS Weltkongress in Wien präsentieren können. Der ITS Weltkongress wird alljährlich abwechselnd in Amerika, Europa oder dem Asien-Pazifik-Raum abgehalten. 2012 ist Europa an der Reihe. 300 Firmen aus 65 Nationen werden in Wien ihre Entwicklungen präsentieren. Um dem Kongress eine besondere Note zu verleihen, entwickelt AustriaTech zusammen mit einigen Partner-Unternehmen eine eigene Smartphone-App.