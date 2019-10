Österreich wird Dritter bei der Hacker-EM

Austrian Cyber Security Challenge

Das österreichische Team wurde aus Schülern und Studenten, die sich in den vergangenen Jahren bei der Austrian Cyber Security Challenge hervorgetan hatten, gebildet. Die Gewinner der diesjährigen Challenge haben jetzt die Gelegenheit, ins Team Austria aufgenommen zu werden.

Das zukünftige Team Austria hat 2020 ein Heimspiel. Die European Cyber Security Challenge findet nämlich von 3. bis 7. November 2020 in Wien statt. Nach dem heurigen Heimsieg von Rumänien und dem guten Abschneiden des Team Austrias, sind die Erwartungen an das 2020er Team Austria hoch. Bei der Hacker-EM in Wien werden Teams aus 25 Ländern teilnehmen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Cyber Security Austria.