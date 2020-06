Österreicher schreiben weniger SMS und surfen mehr

Sollten die Netze nicht leistungsfähiger gemacht werden, schließt das FMK auch weitere Preiserhöhungen für die Kunden nicht aus. “Wenn ein Gut knapp wird, muss man es verteuern”, so Köster. “Wenn Breitband ein knappes Gut wird, wird man es nur dann zur Verfügung stellen können, wenn die Kunden bereit sind, dafür zu bezahlen”.

Etwas besorgt blickt das FMK auch in die Zukunft, da demnächst bereits die nächste Frequenzauktion ansteht. Die digitale Dividende 2.0, also die Versteigerung der Frequenzen im 700MHz-Bereich, sollen bis zum Jahr 2020 erfolgen. Man brauche diese Frequenzen, so der FMK. Man hoffe auch, dass die Versteigerung nicht abermals so teuer wird, wie die vergangene Frequenzauktion: “Wir können nur an die Vernunft der Regierung appellieren”, so Köster.