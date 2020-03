OnePlus lässt Roboter Schneebälle mit 193 km/h schießen

Wie angekündigt, hat OnePlus am Dienstag das Geheimnis um ein "besonderes Projekt" gelüftet. So verrückt das jetzt klingen mag - aber es geht um eine Schneeballschlacht zwischen Robotern, die am 9. März ab 13:00 mitteleuropäischer Zeit im Norden Finnlands beginnen soll. Vier Roboter bzw. "Snowbots" werden mittels OnePlus-5G-Smartphones gesteuert und werden Schneebälle mit 193 km/h aufeinander schießen. User sind eingeladen mit ihren Handys mitzuspielen.