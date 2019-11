OnePlus baute aus 17 Handys ein Klavier, das ein Hund spielte

Standort

Stattgefunden hat die Aktion am Sonntag in London, wie AndroidPolice berichtet. Ziel war es, den 90Hz-Screen sowie den schnellen Prozessor zu demonstrieren. Beides ist laut OnePlus essenziell, um aus den Geräten ein Klavier zu machen, das sich auch tatsächlich angenehm spielen lässt.

Das Handy-Piano wird künftig auch noch in anderen Städten zu sehen sein. So wandert es nach Paris, danach nach Rothenburg ob der Tauber in Deutschland und am Samstag wird es in Helsinki in Finnland aufgestellt werden.

Wer sich das Piano nachbauen möchte, muss übrigens relativ tief in die Tasche greifen: 17 Stück des OnePlus 7T kommen alleine schon auf etwa 10.200 Euro. Für diesen Preis geht sich zumindest gebraucht auch schon ein echtes Klavier eines namhaften Herstellers aus.