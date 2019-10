OnePlus 7T im Test: Klassensieger statt Flaggschiff-Killer

Groß gewachsen

Das 7T hat ein AMOLED-Display mit 6,55 Zoll. Das Display-Verhältnis ist 20:9. Dadurch ist es in die Höhe gewachsen, aber nicht wesentlich breiter geworden. Obwohl es ein großes Smartphone ist, fühlt es sich nicht riesig in der Hand an. Dafür ist es mit einem Gewicht von 190 Gramm aber schwerer, als man vermuten würde.

Nicht optimal ist die Aluminium-Rückseite, die rutschig ist. Vermutlich ist auch deshalb im Lieferumfang eine durchsichtige Gummihülle enthalten, die sich nahezu grauslich klebrig anfühlt.

Das Triple-Kamera-Setup an der Rückseite ist in einem großen schwarzen Kreis untergebracht, der deutlich aus dem Gehäuse hervorsteht. Hübsch ist für mich anders, aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. An der Vorderseite ist die Kamera in einem Tropfen-Notch untergebracht. Der schwarze Rand ums Display ist etwas dicker als beim Galaxy Note 10+, aber schlank genug, um nicht störend aufzufallen.

AMOLED-Bildschirm

Der AMOLED-Bildschirm hat die Auflösung 2400 x 1080 Pixel, was die 20:9-Variante von FullHD ist. Auch wenn immer gesagt wird, dass man nicht mehr Pixel beim Handy braucht: Man merkt den Unterschied. Im Vergleich mit dem Google Pixel 4 XL (hier im Test) und Samsung Galaxy Note 10+ sieht die Darstellung am 7T ein wenig verwaschen aus, wenn man bestimmte Inhalte, wie etwa kleinen Text, ansieht.

Zudem scheint beim 7T etwas mehr Patz zwischen Glas und Display zu sein als beim Note 10+. Dadurch ist die Darstellung aus Winkeln nicht ganz so gut. Blickt man frontal aufs 7T, ist das kein Problem. Vorbildlich ist die maximale Helligkeit, die gut gegen Sonnenlicht ankommt.