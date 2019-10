OnePlus macht sich über neues Google Pixel 4 lustig

Kalte Füße

Darüber, warum der Tweet gelöscht wurde, kann nur spekuliert werden. Möglich wäre etwa, dass man Google, der immer noch ein wichtiger Partner aller Android-Hersteller ist, nicht verärgern wollte. Denkbar wäre auch, dass der Tweet gelöscht wurde, weil er einfach nicht stimmte. So schrieb OnePlus etwa am Ende: “Fast and Smooth anytime, anywhere.” Ganz korrekt ist das nicht, da auch das 7T die Wiederholrate reguliert, ganz einfach weil sie nicht von allen Apps unterstützt wird.

Wer übrigens die 90Hz in allen Situationen erzwingen möchte, kann das sowohl beim Google Pixel 4 als auch beim OnePlus 7T in den Entwicklereinstellungen aktivieren. Dabei sollte man aber bedenken, dass der Akku dadurch entsprechend belastet wird.