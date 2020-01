OnePlus: Concept Phone lässt die Kamera verschwinden

Vorerst keine Auslieferung

OnePlus will sein Concept Phone auf der CES 2020, die kommende Woche in Las Vegas stattfindet, vorstellen. Bei einem Konzept soll es aber vorerst auch bleiben – so plant OnePlus aktuell nicht, das Handy bald auszuliefern, wie Wired berichtet.

Concept One verfügt über eine 48 Megapixel Hauptkamera und einer 16 Megapixel Ultraweitwinkelkamera - die gleichen Spezifikationen wie beim OnePlus 7T Pro McLaren Phone. Einziges Update ist das intelligente Glas.