Online-Banking der Bank Austria erneut offline

Am Montag Morgen gab es einen erneuten Ausfall im Onlinebanking der Bank Austria. „ OnlineBanking und BusinessNet stehen Ihnen im Moment leider nicht zur Verfügung. Wir ersuchen Sie um etwas Geduld - vielen Dank!“ ist derzeit (Stand 12 Uhr 15) auf der Homepage der Bank Austria zu lesen.

Ein Sprecher der Bank nannte gegenüber der APA ein Softwareproblem als Ursache. „Wir arbeiten an der Behebung.“ Die rund 700.000 Online-Bankkunden der österreichischen UniCredit-Tochter konnten nach verschiedenen IT-Störungen in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrmals nicht auf die Online-Dienste der Bank Austria zugreifen. Vor knapp zwei Wochen kam es zu einem Ausfall des Rechenzentrums München, wodurch Online-Banking sowie zahlreiche Geldautomaten zwei Stunden lang nicht verwendbar waren. Für Spott und Häme sorgte dabei vor allem eine kurz davor gestartete Werbekampagne mit Fußballer David Alaba, die sich auf das Smart Banking konzentrierte und in ganz Österreich prominent vertreten war.