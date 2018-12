Online-Shopper geben 100 Euro mehr für Weihnachtsgeschenke aus

Neue EU-Regeln

Seit Montag ist Online-Shopping auch in der EU grenzüberschreitend vereinfacht worden. Für Online-Händler ist es ab sofort illegal, Kunden aus anderen EU-Ländern das Shopping zu verbieten. Die mit Montag in Kraft getretene Regelung bedeutet allerdings nicht, dass alle Händler sich verpflichten müssen, in andere EU-Länder zu liefern - es könnte daher also weiterhin ein paar Probleme geben.