Onlineshop wegen "99-Prozent-Rabatt" unter Beschuss

Der britische Modehändler Pretty Little Thing hat am Black Friday Kleidungsstücke um bis zu 99 Prozent vergünstigt. So waren High Heels etwa für 28 Cent und Kleider um 9 Cent erhältlich. Die Shopping-Aktion ging allerdings nach hinten los und sorgte umgehend für Shitstorm.

Nur kurze Zeit später wurde der Händler als unethisch kritisiert. Er soll „Fast Fashion“ und einen nicht nachhaltigen Konsum fördern, wie The Guardian berichtet. Einer Berechnung von Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zufolge sei die Modeindustrie jährlich etwa für 10 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich.