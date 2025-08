OpenAI entfernt Funktion: Tausende Chats in Google augetaucht

Vielen Personen war offenbar nicht bewusst, dass ihre Chats durch die Funktion öffentlich auffindbar wurden . Durch die Unterhaltungen konnten zwar keine direkten Rückschlüsse auf Personen gezogen werden, es waren allerdings sehr persönliche Details enthalten. Zum Beispiel ging es in den Unterhaltungen um Suchtprobleme oder Missbrauchserfahrungen . Doch laut Fastcompany könne man die Personen durch die geteilten Informationen indirekt identifizieren.

Am Mittwoch deckte Fastcompany ein Datenschutzproblem bei ChatGPT auf. Das Medium fand rund 4.500 ChatGPT-Chats, die auf Google für Millionen von Menschen sichtbar waren. Grund dafür ist die Teilen-Funktion von ChatGPT. Die tatsächliche Anzahl solcher Gespräche dürfte wesentlich höher liegen.

Dass es Dinge gibt, die man vor ChatGPT geheim halten sollte, ist bekannt. Aber dass User-Chats in den Google-Suchergebnissen auftauchten, dürfte viele schockiert haben. ChatGPT hat die Funktion wieder entfernt , wie arstechnica berichtet.

Viele Menschen nutzen heute Künstliche Intelligenz . Nicht nur, um schnell etwas herauszufinden oder Ideen zu ordnen. Sondern auch zur Analyse von Beziehungsproblemen, zur Unterstützung in schwierigen Zeiten oder zur Abklärung von Krankheitssymptomen.

Unter dem Kästchen stand in heller Schrift, dass der Chat so auch in Suchmaschinen erscheinen könnte. Zu Beginn verteidigte sich OpenAI und argumentierte, dass die Kennzeichnung klar sei.

➤ Mehr lesen: ChatGPT kann jetzt für dich im Internet browsen

Schließlich entschied sich OpenAI, diese Funktion wieder zu entfernen. Sie hätte zu vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, ungewollt Informationen weiterzugeben. OpenAI hat nun angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass die Chats wieder aus der Google-Suche entfernt werden.