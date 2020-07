ORF will Videostreaming-Plattform Flimmit kaufen

Video-Streaming wächst rasant, vor allem in den USA. Dort macht Netflix, der derzeit größte Videostreaming-Anbieter, ein Drittel der im Internet übertragenen Daten aus. Weltweit zählt der Dienst rund 50 Millionen zahlende Nutzer aus 41 Nationen. Noch dieses Jahr soll eine große Expansion in Europa erfolgen, darunter auch Österreich. Das Geschäft ist trotz der geringen monatlichen Gebühr - diese liegt, je nach Markt, zwischen acht und zehn Euro - erfolgreich. 2013 wurden rund 4,4 Milliarden US-Dollar umgesetzt, dabei wurde ein Plus von 112 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Netflix produziert auch eigene Inhalte, unter anderem die mit einem Emmy ausgezeichnete Serie House of Cards, die in Österreich im ORF gezeigt wird.