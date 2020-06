Panini-Tauschbörse: Viele Fußball-Fans suchen online

„Natürlich gibt es einige Fußball-Fans, die per se nicht online tauschen wollen, weil sie es unsportlich finden, auf diese Art ihre Alben zu vervollständigen“, sagt 90minuten.at-Chefredakteur Michael Fiala im Gespräch mit der futurezone. „Mein Zugang ist eher der, dass jeder tauschen kann und soll, wie er will. Meist benutzt man ohnehin verschiedene Kanäle.“ Fiala betreibt auf mystickerbook.at eine der größten Panini-Tauschbörsen im deutschsprachigen Raum und erwartet, dass die 2006 auf dem Fußballblog 90minuten.at erstmals eingeführte Plattform in diesem Jahr über zehntausend Panini-Fans anlocken wird.

Während Sammler auch traditionelle Online-Verkaufsplattformen wie eBay oder Willhaben.at nutzen, um doppelte Sticker loszuwerden, ist auf der Plattform sammlerboerse.at etwa ein eigener Panini-Bereich eingerichtet, auf der man wie in einem Inserat fehlende und doppelte Pickerln eingeben kann. Das Suchen und Finden einzelner Sticker funktioniert allerdings manuell. Komfortabler, da automatisiert, geht das ganze auf der bereits erwähnten österreichischen Plattform mystickerbook.at , dem Schweizer Pendant stickermanager.com oder der deutschen Seite klebebildchen.net, die derzeit allerdings eigenen Angaben zufolge mit technischen Problemen zu kämpfen hat.