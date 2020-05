Paris Air Show: Riesenflieger und Raketen

Wie immer wird die wichtigste Frage nach der Veranstaltung lauten: Wer hat mehr Flugzeuge verkauft, Airbus oder Boeing? Bei dem üblichen Kampf der Giganten werden heuer allerdings weniger Bestellungen als in den vergangenen Jahren erwartet. Neue Flugzeugmodelle der "Big Two" gibt es diesmal nicht. Dafür tritt die Nummer drei unter den Flugzeugherstellern mit neuen Jets an. Über die C-Serie von Bombardier, die den beliebten Kurzstreckenflugzeugen Airbus A320 und Boeing 737 Konkurrenz machen soll, werden wir in Kürze mehr berichten.