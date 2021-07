PayPal bietet kostenlose Retouren für Online-Einkäufe an

Der Bezahldienst Paypal will seine Kunden zum Einkaufen motivieren und bietet künftig kostenlose Retourensendungen an. Sobald ein Kunde mit PayPal online bezahlt, übernimmt der Dienst bei einer Retoure die Versandkosten. Dabei ist man nicht auf österreichische Online-Shops beschränkt, das Angebot kann weltweit in Anspruch genommen werden. Man wolle damit die Kunden zum Einkaufen im Ausland bewegen. Das werde in Europa nur sehr zaghaft gemacht, wie auch die EU-Kommission bereits kritisierte.