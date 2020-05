PayPal schießt sich auf Apple Pay ein

Die schnelle und scharfe Reaktion von PayPal auf Apple Pay zeigt, wie ernst der künftige Konkurrent genommen wird. Auch Banken und Kreditkartenunternehmen räumen Apple Pay enorme Zukunftschancen ein und gewähren Apple deshalb günstige Konditionen. Um wirklich in Schwung zu kommen, müssen sich aber erst iPhone 6 und iPhone 6 Plus am Markt verbreiten. Erste Vergleiche zwischen dem Erfolg von PayPal und Apple Pay werden erst in einigen Monaten möglich sein.