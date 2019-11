PayPal unterstützt Neonazis, zensiert Kritiker mit Polizeieinsatz

PayPal ist praktisch: Nicht nur um Waren und Dienstleistungen online zu bezahlen, sondern auch um Spenden zu sammeln. Das nutzen nicht nur gemeinnützige Organisationen gerne, sondern auch rechtsradikale Gruppierungen.

Eine davon ist „Pro Chemnitz“. Laut dem Verfassungsschutz des deutschen Bundeslandes Sachsen ist das eine „extremistische Bestrebung“. Mitglieder davon haben „erkennbar rechtsextremistische Inhalte verbreitet. Hierbei rechtfertigten sie rechtsextremistische Propaganda- und Gewaltdelikte und versuchen seitdem, diese als legitim darzustellen.“

Weiters sind die „Hauptprotagonisten tief in der rechtsextremistischen Szene verwurzelt und teilweise dort schon langjährig aktiv. Sie unterstützten dort unter anderem langjährige Holocaustleugner. Deutlich wird die Absicht der Verantwortlichen von Pro Chemnitz, unter dem Deckmantel der Kritik an der Asylpolitik rechtsextremistisches Gedankengut in weite Teile der Gesellschaft zu tragen.“