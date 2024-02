Peinlicher Vorfall für britische Marine: Nuklearrakete startet nicht

Die Rakete ist nach einer Fehlzündung ins Meer gestürzt, atomarer Sprengkopf war keiner an Bord.

Der Test einer atomwaffenfähigen Rakete der britischen Marine ist beim Abschuss von einem U-Boot gescheitert. Die mit einer Sprengkopfattrappe ausgestattete Rakete vom Typ Trident 2 habe nach dem Start vom Atom-U-Boot "HMS Vanguard" eine Fehlzündung erlitten und sei vor der Küste Floridas ins Meer gestürzt, berichteten britische Medien in der Nacht auf Mittwoch. Das Verteidigungsministerium in London bestätigte eine "Anomalität" bei dem Test am 30. Jänner.

Erste Booster-Stufe zündete nicht

Der Fehler hatte den Angaben zufolge damit zu tun, dass es sich um einen Testschuss handelte. Die nukleare Abschreckung als Eckpfeiler der britischen Verteidigung sei weiterhin "sicher und wirksam". Wie die Zeitung "Sun" berichtete, sei die Rakete wie geplant mithilfe von Druckgas im Abschussrohr in die Luft geschleudert worden.