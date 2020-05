Petwalk: Österreichische Hightech-Türen für Haustiere

Eine der Besonderheiten der Hightech-Tiertür ist nämlich, dass das Haustier über seinen RFID-Chip, der bei Hunden in der Regel implantiert ist und bei Katzen in einem Halsband befestigt werden kann, vom System erkannt wird und sich die Tür automatisch öffnet und schließt, wenn das Tier in die Nähe kommt.

Damit die Tiertüre den Identifikationscode lernen kann, muss das Haustier mit dem RFID Chip lediglich einmal durch die Türe gehen. Dabei erkennen die angebrachten Sensoren den Chip des Haustieres und öffnen und schließen je nach Bedarf. „Es ist auch möglich, dass mehrere Haustiere dieselbe Tür benutzen. Das ist individuell einstellbar“, so Kindl.

Über dieses RFID-System ist auch sichergestellt, dass unerwünschte Tiere den Hauseingang daher in der Regel nicht benutzen können. Dadurch wird das System zugleich einbruchssicher. Die Tür selbst ist mit einbruchshemmenden Markenbeschlägen und einer eingebauten Alarmanlage ausgestattet. Sie kann allerdings auch an eine bestehende Alarmanlage angebunden werden. „Diese geht nicht an, wenn das eigene Haustier durch die Tür geht. Das funktioniert, in dem das System eine geschlossene Tür simuliert“, so Kindl.