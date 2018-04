Philippinen: Ausgebeutet für unsere Handys

Auf adäquate Kompensationszahlungen und Wiedergutmachung durch die internationalen Minenbetreiber aus Kanada wartet die lokale Bevölkerung bisher vergeblich. Zusammen mit Libongen will der Lokalpolitiker deshalb internationales Bewusstsein für die prekäre Situation auf den Philippinen schaffen. Auf Einladung des Welthauses und in Zusammenarbeit mit der Dreikönigsaktion sowie der Organisation Südwind touren die beiden deshalb aktuell durch Österreich, um in Schulen, Pfarren und in Gesprächen mit Politikern auf die Problematik aufmerksam zu machen.

16-Jährige verbrauchen sechs Handys

"Die Interesse der Schüler ist sehr hoch. Die meisten haben keine Ahnung, dass für ihr Smartphone andere Menschen und Landschaften ausgebeutet werden", erklärt Silvia Schreyer-Richtarz vom Welthaus Wien im futurezone-Interview. "Mit dem neu geschaffenen Bewusstsein wollen wir erreichen, dass die Schüler, aber auch Erwachsene ihren Konsum solcher Elektronikprodukte überdenken. Manche 16-Jährigen berichteten uns, dass sie bereits das sechste Smartphone verwenden. Das hat selbst mich ein wenig schockiert."

Aufgeben wollen die Aktivisten ungeachtet der schwierigen Voraussetzungen jedenfalls nicht. "Es gibt Zuspruch, auch im Land. Ich setze viel Hoffnung in die junge Generation, die sich ganz besonders für Gerechtigkeit und bessere Lebensbedingungen engagiert", sagt Larracas. "Österreich kennt solche Probleme beim Rohstoffabbau vielleicht nicht. Aber Umweltzerstörung und Klimawandel sind globale Phänomene, gegen die wir nur in gemeinsamer Solidarität bestehen können", hofft Libongen auf internationale Unterstützung.