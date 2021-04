Pinky Gloves: Tampon-Handschuhe sorgen für Kritik und Spott

In der Fernseh-Show "Höhle der Löwen" wurde ein Produkt namens "Pinky Gloves" vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen pinken Einweghandschuh, mit dem Frauen am WC Tampons entfernen sollen. Selbige können dann in dem umgestülpten Handschuh verpackt, mit einem Klebestreifen verschlossen und solcherart blick- und geruchsdicht in einem Mülleimer entsorgt werden. Das soll Frauen Peinlichkeiten ersparen und in Situationen helfen, in denen sie sich nicht die Hände waschen können. Soweit die Idee.