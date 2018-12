Piraterie: Diese TV-Serien wurden 2018 am öftesten heruntergeladen

"Game of Thrones" wurde vom Thron gestürzt - wenn es um den Titel der am öftesten per Torrent heruntergeladenen TV-Serien im vergangenen Jahr geht. Game of Thrones konnte sich diesen Titel seit 2012 sechs Mal in Folge sichern. 2018 gab es keine neue Game of Thrones-Staffel und somit ist auch das Fantasy-Epos nicht unter den zehn meistgeladenen TV-Serien zu finden.

Der diesjährige Titel, der am häufigsten per Torrent heruntergeladenen TV-Serie, geht an "The Walking Dead", gefolgt von "The Flash" und " The Big Bang Theory". Die Plätze vier bis zehn belegen, "Viking", "Titans", "Arrow", "Supernatural", "Westworld", "DC's Legends of Tomorrow" und "Suits".