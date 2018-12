Polizei beruhigt: Mysteriöses Licht über New York sind keine Aliens

Dutzende New Yorker dachten an ein UFO

Die Fotos und Videos die Donnerstagnacht durchs Netz gingen, haben da schon weit spektakulärer ausgesehen: New York erstrahlte fast taghell in einem blauen Licht, gehüllt in eine Rauchwolke. Anrainer berichten gegenüber der New York Times auch von einem eigenartigen Geräusch, das selbst bei geschlossenen Fenstern wahrnehmbar war. Dutzende Menschen haben den Notruf gewählt, weil sie von einer Alien-Invasion ausgingen. Noch unheimlicher wurde es wohl in den Gebieten, wo kurzzeitig der Strom ausgefallen ist, so auch am Flughafen La Guardria, wo es dadurch zu mehreren Verspätungen kam.