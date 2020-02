Polizei in Moskau stoppt Batmobil

Beliebte Batmobile

Gegen den 32-jährigen Fahrer aus Moskau wird nun ermittelt. Der Wagen wurde bereits in der vorigen Woche mitten in Moskau gestoppt. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Berichte, dass Batmobile in Russland unterwegs waren. Bei dem nun konfiszierten Batmobil handelt es sich laut Russia Today um das Modell aus den Filmen " Batman vs. Superman" und "Suicide Squad". Das Fahrzeug war nicht nur aufgrund seines Äußeren auffällig für die Polizei, es fehlten auch beide Nummerntafeln.