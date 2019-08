Polizei stoppt Amazons Werbeaktion für Mrs. Maisel

Amazons jüngste Marketing-Aktion für die Erfolgsserie „The Marvelous Mrs. Maisel“ wurde von der Polizei am Donnerstag kurzerhand gestoppt. Der Verkauf von Benzin für 30 Cent pro Gallone (rund 3,8 Liter) – zu Preisen wie in den 1950er Jahren, in denen die Serie spielt – sorgte im kalifornischen Santa Monica für umfangreiche Staus. Das zwang die Polizei zum Einschreiten, wie der US-Sender ABC berichtet.