Populärer YouTuber stirbt bei schwerem Autounfall

Trevor Heitmann, der auf YouTube als McSkillet mehr als 877.000 Abonnenten zählt, hat am Donnerstag einen tödlichen Autounfall verursacht, der ihm und zwei anderen Menschen das Leben kostete. Er fuhr Berichten zufolge mit seinem Sportauto auf einer Schnellstraße in Südkalifornien in die falsche Richtung. Er war laut Augenzeugen mit einem Tempo von mehr als 100 Meilen pro Stunde (rund 170 km/h) unterwegs, bis er das Fahrzeug einer 43-jährigen Frau frontal rammte, in dem auch ihre 12-jährige Tochter saß.

Alle drei starben an der Unfallstelle, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Insgesamt wurden zumindest sechs weitere Fahrzeuge in weiterer Folge in den Unfall verwickelt, zwei davon begannen zu brennen. Die Hinterbliebenen der getöteten Mutter und Tochter haben bereits eine Spendensammlung auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe eingerichtet, um die laufenden Kosten zu decken. Dabei kamen bereits knapp 46.000 US-Dollar zusammen.

Spezialisiert auf Counter-Strike

Der erst 18 Jahre alte Heitmann produzierte Videos zum populären Taktik-Shooter „Counter-Strike: Global Offensive“, wobei er sich insbesondere auf den sogenannten Skin-Handel spezialisierte. Er hatte seit März kein neues Video mehr veröffentlicht. Er besaß unter anderem die Glücksspiel-Seite CSGO Magic, auf der Spieler seltene Skins für CS:GO gewinnen konnten. Counter-Strike-Entwickler Valve nahm jedoch eine Regeländerung vor, die derartige Angebote untersagte. Im Juni bekam er zudem ein Tauschverbot auferlegt, wodurch er seine wertvolle Skin-Sammlung nicht mehr veräußern konnte. Berichten zufolge könnte ihm so eine sechsstellige Summe entgangen sein.

