Pornofilter verhindert Cummings-Trend auf Twitter

Der Verstoß von Dominic Cummings gegen die Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien hat zu einer hitzigen Debatte geführt. Zahlreiche Bürger fordern den Rücktritt des Chefberaters von Boris Johnson. Der Premierminister hält jedoch bislang an seinem engen Vertrauten fest, was für laute Proteste sorgt. In den Twitter-Trends taucht Dominic Cummings Name aber erstaunlicherweise nicht auf. Nun ist der Grund dafür klar.

Falsch geschrieben

Cummings Name scheint auf den Porno-Index des Kurznachrichtendienstes gelangt zu sein, berichtet der Guardian. Wer nach Cummings Name sucht, erhält keine sofort erscheinenden Suchresultate. Die Porno-Filter-Aktivität wird auch dadurch deutlich, dass Hashtags mit absichtlich falsch geschriebenem Nachnamen wie #cummnings, #dominiccummigs oder #sackcummimgs sehr wohl in den Trend-Themen auftauchen. Auch der Hashtag #sackdom, der Cummings Nachnamen nicht enthält, ist in den britischen Themen-Charts weit oben. Das Wort Cummings steht wohl vollständig im Pornofilter-Index. Die Silbe "cum", die im Englischen als Vulgärausdruck für Sperma gilt, reicht dafür nicht aus.