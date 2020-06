Projekt EMILIA sucht Ideen für elektrischen Güterverkehr

Bei dem am Dienstag vorgestellten Projekt EMILIA (Electric Mobility for Innovative Freight Logistics in Austria) geht es darum, Güterlogistik im urbanen Raum effizienter und sauberer zu gestalten. Auf der "letzten Meile" von Frachttransporten sollen künftig mehr Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. 15 heimische Unternehmen haben sich zusammengetan, um Konzepte und konkrete Fahrzeuge zu entwickeln.

Unter anderem sollen ein elektrisches Lastendreirad, ein leichtes Nutzfahrzeug und ein neuartiger Straßentransportzug erschaffen werden. Das Projekt EMILIA soll bis 2017 laufen und mit einer Demonstrationsphase enden, bei der die Entwicklungen auch im Praxiseinsatz gezeigt werden sollen. Unter anderem sollen dabei Pakete, Medikamente oder Nahrungsmittel mit Elektrofahrzeugen ausgeliefert werden.