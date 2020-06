Projekt Ingeborg erhält wichtigsten Kunstpreis des Landes

Die lustvolle Entdeckung der jeweils lokalen Kunstszene gibt es neben Klagenfurt mittlerweile auch in Graz und Villach. Demnächst geht das Projekt mit unabhängigen Teams auch in der Mozart-Stadt Salzburg und in der Goethe-Stadt Weimar an den Start.

"Jeder kann so etwas beginnen und wir helfen dabei", meint Hautzenberger. Die Software dazu, ein einfaches Plugin für WordPress, steht unter einer OpenSource-Lizenz kostenlos zur Verfügung. Wer sein Projekt unter dem pingeb.org-Label starten möchte, dem greifen die beiden Klagenfurter auch mit kostenlosem Hosting und – soweit möglich – mit Stickern und NFC-Chips unter die Arme.