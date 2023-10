Warum Propangas Wärmepumpen grüner macht

F-Gase sind gut darin, Wärme aufzunehmen und wieder abzugeben, weshalb sie in vielen Klimaanlagen und Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Treten sie durch ein Leck aus, haben die Gase einen Treibhausgaseffekt ( GWP-Wert ), der bei dem gleichen Volumen Hunderte bis Tausende Male so groß ist wie bei CO2 .

F-Gase müssen weg

Der EU ist dies ein Dorn im Auge, weshalb es seit 2015 die F-Gas-Verordnung gibt. Sie sieht vor, dass die Menge der in Verkehr gebrachten Menge an fluorierten Kohlenwasserstoffen im Sinne des Klimaschutzes schrittweise gesenkt wird. Sie sollen nämlich derzeit für rund 2,5 Prozent aller europäischen Treibhausgasemissionen verantwortlich sein – in etwa so viel wie der gesamte Flugverkehr.

Für diese Berechnung werde allerdings ein sehr hoher Leckagewert angenommen, der in der Praxis viel niedriger ist, sagt Wärmepumpen-Experte Christian Köfinger vom Austrian Institute of Technology (AIT). Mit Propan oder anderen natürlichen Kältemitteln seien Hersteller jedenfalls auf der sicheren Seite. Propan kommt auf einen GWP-Wert von 3, ist also „nur“ dreimal so klimaschädlich wie CO2.