Proteste gegen IT-Firmen im Silicon Valley häufen sich

In Kalifornien, und speziell in der Region rund ums Silicon Valley, häufen sich derzeit die Proteste gegen Tech-Firmen wie Google und Apple, wie "The Verge" berichtet. Einwohner sind offenbar erzürnt über die steigenden Mietpreise, die in letzter Zeit verlangt werden. Die Gegend ist bei Tech-Firmen allerdings bereits seit den 1960er-Jahren sehr beliebt, bereits damals siedelten sich die ersten IT-Firmen dort an. Doch zuletzt stieg der Hass der Bevölkerung auf die Mitarbeiter der IT-Firmen.



Bei einem Google-Bus wurde das Fenster eingeschlagen, ein Transparent mit der klaren Botschaft "Fuck Off Google" wurde von Aktivisten auf der Straße hingehalten, um den Bus an der Weiterfahrt zu behindern. Das berichteten Google-Mitarbeiter, die in dem Bus saßen via Twitter. "Während ihr fett wie Schweine bei euren Gratis 24-Stunden-7-Tage-die-Woche-Buffets gemästet werdet, muss jeder sonst tief ins Geldbörsel greifen, um dennoch kaum in dieser teuren Welt überleben zu können, die ihr geholfen habt, mitzuentwickeln", heißt es etwa auf Handzetteln, die den Google-Mitarbeitern bei den Protesten ausgehändigt worden sind.