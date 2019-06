Rätsel um ungewöhnliches Tesla-Fahrzeug

Ein Tesla-Fahrer hat in der Nähe von Teslas Hauptquartier in Hawthorne in Los Angeles ein ungewöhnliches Tesla-Fahrzeug gesehen, berichtet electrek. Auffallend daran seien die größeren Vorder- und Rücklichter des Wagens gewesen, schrieb der Fahrer ins Forum des Tesla Motors Club (TMC).

Der Fahrer veröffentlichte danach Dashcam-Fotos des Wagens in dem Forum. Er vermutet, dass es sich bei dem Auto um eine aktualisierte Testversion des Model S handeln könnte.

Gerüchte über Updates für das Model S, aber auch das Model X, gibt es seit längerem. Das Model S wurde von Tesla zuletzt 2016 aktualisiert. Die Verkäufe des Model S und X waren zuletzt wegen der zunehmenden Verfügbarkeit des Model 3 zurückgegangen. Wie engadget schreibt könnten Designänderungen das Interesse an den Modellen wieder anfachen und auch die Konkurrenten Audi und Mercedes auf Abstand halten.