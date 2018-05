Rätselraten um unbekanntes Fahrzeug in neuem Tesla-Video

Elektroautohersteller Tesla hat ein neues Video veröffentlicht, in dem die vielfältigen Aktivitäten des Unternehmens und die Arbeit seiner Mitarbeiter porträtiert werden. U.a. erhält man einen Einblick in Produktionsstätten, Entwicklungslabors und Fahrzeugtests. An einer Stelle des Videos ist ein großteils verhülltes Fahrzeug zu sehen, das nun Spekulationen befeuert. Wie Electrek und Teslarati berichten, lautet eine der Vermutungen, dass es sich bei dem Fahrzeug um Teslas Model Y handelt.