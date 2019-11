Raketenfahrzeug soll 22 Jahre alten Rekord brechen

Ein Jahr noch

Bei den aktuellen Tests in Südafrika soll als nächstes die Marke von 600 Meilen pro Stunde (965 km/h) überschritten werden. Danach wird Bloodhound LSR zerlegt und nach Großbritannien gebracht. In einem bis eineinhalb Jahren will das Team nach Südafrika zurückkehren, um in der Kalahari-Wüste den anvisierten Rekord zu brechen.