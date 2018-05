Reddit-Gründer meint zu wissen, warum das Netz Katzen liebt

Sozialisierung

Zu ebendieser Katzenliebe bietet Ohanian sogleich eine eigene Theorie an: "Der Grund, warum Katzen so populär im Internet sind, ist, weil sich Katzenbesitzer bisher nie trafen und mit anderen Katzenbesitzern abhängen konnten, um Katzenbesitzer-Dinge zu machen. Bis das Internet daherkam." Was Hundebesitzer bereits seit Langem machen konnten, etwa in den Park gehen und sich dort mit anderen Hundebesitzern unterhalten, konnten durch das Internet nun auch Katzenbesitzer tun.

"Es gibt keinen Katzen-Park, wo ich meine Katze hin ausführen könnte. Deshalb gab es keine Möglichkeit, um zu sprechen und dumme Katzendinge zu tun, bis es das Internet gab. Das Ganze hat sich vor meinen Augen abgespielt und vor ein paar Jahren hat es plötzlich Klick gemacht", meint Ohanian.