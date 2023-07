Video von faszinierender Regenbogen-Wolke sorgt für Begeisterung

Es ist wenig verwunderlich, dass dieser kurze Clip für Begeisterung sorgt. Das Video, auf dem das spektakuläre Farbenspiel einer faszinierenden Regenbogenwolke zu sehen ist, erreichte innerhalb von 4 Tagen mehr als 158 Millionen Views. Auf Tiktok sammelte es mehr als 30 Millionen Likes ein.

Wo das Video aufgenommen wurde, ist nicht ganz klar. In der Beschreibung des Postings heißt es lediglich: Regenbogenwolken in China. Jedenfalls zeigt der Clip das Naturschauspiel einer so genannten irisierenden Wolke.