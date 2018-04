re:publica-Chefin: "Wir machen uns jetzt gegenseitig netzfest"

Die Besucherzahlen der re:publica steigen stetig. Ist in Planung, auch die Konferenz an sich mehr für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen?

Wir sind jetzt im zwölften Jahr, das ist eine wahnsinnige Leistung. Angefangen hat die re:publica 2007 als Bloggerkonferenz mit 700 TeilnehmerInnen. Letztes Jahr waren es bereits 9.000 TeilnehmerInnen – das ist schon ein ganz schön breite Öffentlichkeit. Es ist auch dieses Klassenfahrt-Feeling, was andererseits den Charme auf der re:publica ausmacht. Da stehen Leute auf dem Hof, die waren vor zwölf Jahren auch schon da, bringen jetzt ihre Kinder und ihre Kumpels mit, das ist total schön und in der Form wächst die Veranstaltung dann eben schon. Thematisch wiederum öffnen wir uns ja jedes Jahr aufs Neue, einfach, weil wir uns gesellschaftlichen Entwicklungen annähern. Aber, dass wir jetzt sagen, wir machen re:publica für alle, das würde vermutlich nicht funktionieren, weil wir ja nicht alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Das Netzfest ist eine Veranstaltung, die auch schon eine Weile in den Köpfen des Teams herumgeisterte und jetzt einfach mal ausbrechen musste. Dort sollen sich alle treffen, die an Austausch interessiert sind. Ob das der Senioren-Computer-Club ist, dessen Mitglieder sich WhatsApp beibringen, die besorgten Eltern, die nicht wissen, was die Kinder im Netz treiben oder die Kinder selbst, die meist zwar technisch gesehen weiter als ihre Eltern sind, aber nicht unbedingt medienkompetent. Wir wollen mit dem Fest eine Plattform mit Workshops und Vorträgen schaffen, auf der wir diese Akteure auf Augenhöhe in einen Dialog bringen, vor allem, um potenzielle Ängste vor dem Digitalen zu nehmen und ihnen zu sagen: Ihr seid nicht allein. Wir machen uns jetzt gegenseitig netzfest.

Aber wäre es nicht schön, diese unterschiedlichen Menschen mit den unterschiedlichen Wissensständen zusammenzubringen? Wenn die ältere Person, die keine Ahnung von Digitalisierung hat und deswegen vielleicht nur zum Netzfest geht, auch in einem Panel sitzen würde zusammen mit dem totalen Nerd.

Das würde aber bedeuten, dass wir irgendein Level finden müssten, auf dem die beiden sich treffen. Das halte ich für schwierig. Ein Szenario wäre spannend, in dem wir mit künstlicher Intelligenz, VR oder was auch immer eine Vereinigung herstellen könnten. Aber gerade dieses Extrem: die ältere Person, die nur Basiswissen über Digitalisierung hat und der digitale Nerd – wie sollen die sich vereinen? Das wäre dann idealerweise eine Art Mentoring – und das machen wir ja in diesem Jahr auf dem Netzfest.

Gibt es trotzdem noch Aspekte, die es bei der re:publica zu verbessern gilt?

Es wäre vermessen zu sagen, wenn nicht. Es gibt immer Verbesserungspotenzial, da schauen wir stets über den Tellerrand und reagieren auf Entwicklungen, wie zum Beispiel beim Thema Diversity, darunter zählen ja auch Gender Balance, die Herkunftsländer der TeilnehmerInnen und People of Colour.

Inwiefern funktioniert das schon gut: Wie divers ist die re:publica?

Inzwischen total divers. Wir haben in diesem Jahr ungefähr 15 Prozent People of Colour bei uns auf der Bühne, was super ist. Im letzten Jahr hatten wir 47 Prozent weibliche Speaker und werden das in diesem Jahr wahrscheinlich noch steigern. Unser großer Wunsch mit 50/50 ist immer schwierig, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Außerdem fragen wir explizit bei Panel-Bewerbern ab, ob 50 Prozent Frauen auf der Bühne vertreten sein werden. Wenn das nicht gewährleistet werden kann, aus welchen Gründen auch immer, müssen sie eben eine andere Diversität auf die Bühne bringen.

Du sagtest, nach der re:publica ist vor der re:publica. Wann fängt bei euch die Planung für die nächste re:publica an?

Also, der allererste Workshop diesbezüglich ist am 23. Mai.

Also kein nahtloser Übergang?

Mit den Fachkonferenzen parallel und dem Netzfest im Anschluss an die re:publica 2018 ist der Veranstaltungszeitraum länger als sonst. Deshalb gönnen wir uns eine Pause. Aber wir haben viel vor, auch für das nächste Jahr und deswegen ist die Pause auch nicht unendlich lang, dann nimmt man auch noch alle Eindrücke der vergangenen re:publica ganz frisch mit in die Planungen der nächsten. Das passt super.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf futurezone.de erschienen. futurezone.de ist Medienpartner der re:publica.