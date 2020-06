Robo gewinnt Robotik Award 2014

Einen selbst gebauten Roboter mit einer App zum Leben erwecken - dieses Konzept begeisterte die Jury beim diesjährigen Robotik Award powered by Festo. Robo, so der Name des Projekts, besteht aus Modulen, die Kinder beliebig zusammenstecken können, um daraus ein neues Maschinenwesen zu konstruieren.

Mit einer leicht verständlichen App, die Vorschläge und interaktive Bauanleitungen bietet, wird die Figur programmiert. Durch Module mit verschiedenen Sensoren reagiert der Roboter auf seine Umgebung. Kinder sollen durch Robo auf spielerische Weise lernen und dabei ihre Kreativität ausleben.