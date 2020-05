Roboter-Hintern hilft bei Mediziner-Ausbildung

"Ich verstehe, dass dieses Bild eine Reaktion auslösen wird, mit einer Spannweite von Humor über Ekel und Neugierde", ist sich Lok der Wirkung des Hintern-Roboters bewusst, wie er in einem Interview mit der Webseite The Mary Sue beschreibt. Entwickelt wurde das Gerät im Zuge einer Zusammenarbeit zweier US-Universitäten, der Drexel University und der University of Florida. Die Entwickler hoffen, dass "Patrick" in Zukunft zu einem verpflichtenden Teil der Medizinerausbildung wird.

"Dieses Gerät ermöglicht eine realisistsche Erfahrung mit einem virtuellen Patienten, die Kommunikation und physische Untersuchungskomponenten beinhaltet", meint Lok.