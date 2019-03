Roboter parken jetzt Autos am Flughafen ein

Was ist schlimmer als im Stress einen freien Parkplatz suchen? Erschöpft nach einem langen Flug das Auto suchen, weil man sich nicht mehr erinnern kann, wo man es abgestellt hat. Das soll am Flughafen Lyon Saint-Exupéry in Frankreich zukünftig nicht mehr passieren.

Dort ist ab sofort das Parksystem des französischen Unternehmens Stanley Robotics im Einsatz. Der Kunde stellt dazu einfach sein Auto in eine Box ab, die wie eine Ein-Pkw-Garage aussieht. Per Touchscreen und Scan der Reservierungs-E-Mail wird die Abgabe des Autos bestätigt. Während man unterwegs zum Gate ist, kommt der Roboter zum Abholen. Dieser lässt ein Hebegestell unter das Auto gleiten. Das so angehobene Fahrzeug wird zum Parkplatz gebracht und dort abgestellt.