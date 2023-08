Rüstungskonzern wird zur Streetwear-Marke in Südkorea

In Südkorea verkauft ein Modelabel übergroße T-Shirts, Hosen und Hoodies mit dem Logo von Lockheed-Martin. Unter der Marke Lockheed-Martin Apparel findet man auch Kleidungsstücke, auf denen ein Firmenslogan des Rüstungskonzern steht: "Tu, was richtig ist, respektiere andere und bringe exzellente Leistung". Selbst die Adresse des US-Unternehmens in Bethesda, Maryland, wird auf das Gewand gedruckt.