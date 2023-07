NASA vergibt Auftrag für Nuklearrakete, die zum Mars fliegen soll

Die NASA will bis 2027 eine Nuklearrakete für eine zukünftige Marsmission vorstellen. Jetzt wurde der Auftrag zur Entwicklung offiziell vergeben und zwar an den Rüstungskonzern Lockheed Martin . Dieser wurde mit der Entwicklung eines „Raumfahrzeugs mit einem nuklearen thermischen Raketentriebwerk“ beauftragt, heißt es laut einem Bericht von Engadget.

Reisezeit würde sich enorm verkürzen

Ein derartiger nuklearer thermischer Antrieb (NTP) soll mehrere Vorteile mit sich bringen: Einerseits werden die Raketen dadurch schneller und effizienter. Andererseits ist auch mehr Platz im Raumschiff, weil man weniger Treibstoff an Bord mitnehmen muss. Mit einem Nuklerantrieb lässt sich auch die Flugbahn leichter verlassen, falls man die Reiseroute ändern muss.

Für Mars-Reisen wäre das ideal, weil man damit wesentlich schneller ans Ziel kommt als mit einer bisherigen Rakete. „Die Verkürzung der Transitzeit ist für bemannte Missionen zum Mars von entscheidender Bedeutung, um die Strahlungsexposition einer Besatzung zu begrenzen“, sagt Kirk Shireman von Lockheed Martin. Die Pläne der NASA wurden bereits im Jänner offiziell vorgestellt.

Bedenken sollen ausgeräumt werden

Beim NTP von Lockheed Martin soll ein Kernreaktor verwendet werden, mit dem sich Wasserstofftreibstoff schnell auf extrem hohe Temperaturen erhitzen lässt. Dieses Gas wird dann durch die Düse des Motors geleitet und so wird er Schub des Raumschiffs erzeugt. Angeblich soll das Antriebssystem „sehr sicher und zuverlässig“ sein, heißt es.

Natürlich gibt es aber Bedenken bezüglich radioaktiver Lecks in der Erdatmosphäre. Laut NASA will man solche verhindern, in dem der Reaktor erst hochgefahren wird, wenn das Raumschiff eine „nuklear sichere Umlaufbahn“ erreicht hat, so dass es auf die Erde keine Auswirkungen geben soll, wenn doch einmal etwas passiert. Bis 2027 will man eine Demonstration des Konzepts parat haben.

Kernreaktoren sollen nicht nur beim Flug zum Mars eine Rolle spielen, sondern auch bei der Stromversorgung am neuen Planeten. Die NASA testet dazu bereits seit 2018 kleine und tragbare Versionen der Technologien. NTP selbst kann auch auf viel kürzeren Flügen als für jene zum Mars eingesetzt werden, etwa bei Mond-Missionen.

